“Diálogos Ciudadanos”| Las cartas están a favor de Irán
En este imperdible capítulo conversamos con el investigador Claudio Coloma, Doctor en Ideología y Análisis del Discurso de la University of Essex, Reino Unido e Investigador de la Facultad de Comunicaciones y Artes de UDLA. Revisa esta interesante conversación.
El académico Maciel Campos, sostuvo una interesante conversación con el destacado investigador.
“Las cartas están a favor de Irán” no es una frase menor. A lo largo de esta entrevista, se aborda en un profundo análisis cómo se mueve el ajedrez mundial: un tablero tenso donde potencias y actores regionales reconfiguran alianzas, discursos y estrategias.
¿Qué papel juega Irán en este escenario? ¿Por qué cada vez más analistas señalan que las condiciones le son favorables?
Las respuestas en este interesante Podcast.
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