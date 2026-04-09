“Diálogos Ciudadanos”| Las cartas están a favor de Irán

El académico Maciel Campos, sostuvo una interesante conversación con el destacado investigador.

“Las cartas están a favor de Irán” no es una frase menor. A lo largo de esta entrevista, se aborda en un profundo análisis cómo se mueve el ajedrez mundial: un tablero tenso donde potencias y actores regionales reconfiguran alianzas, discursos y estrategias.

¿Qué papel juega Irán en este escenario? ¿Por qué cada vez más analistas señalan que las condiciones le son favorables?

Las respuestas en este interesante Podcast.