Director de escuela en Estados Unidos frustró un intento de tiroteo lanzándose sobre el atacante

En el registro de una cámara de seguridad de la escuela, se puede ver al director del establecimiento abalanzándose rápidamente sobre Víctor Hawkins, quien entró al lugar empuñando dos pistolas semiautomáticas, que según la policía, las habría tomado sin autorización a su padre.

De acuerdo a la información publicada por NBC News, el sospechoso habría intentado disparar contra un estudiante, pero un desperfecto técnico impidió que el exalumno percutara el arma.

Sin embargo, tras solucionar la falla, que por suerte presentó en ese momento el arma, efectuó más disparos sin alcanzar a ningún menor presente en las aulas.

Fue entonces cuando Moore, irrumpió y logró reducirlo, asistido por el subdirector. El expediente judicial detalla que Hawkins, confesó haber planeado matar a estudiantes, personal docente, al director y luego suicidarse.