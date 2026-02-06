Donald Trump comparte polémico video que muestra a los Obama como monos
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió a través de su cuenta de Truth Social un video que muestra a Barack Obama y a al exprimera dama Michelle Obama como unos monos en una selva, lo que desató una ola de críticas.
El registro provocó una rápida reacción negativa, pero en un comunicado de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, le bajó el perfil a la controversia y la calificó como “indignación fingida”.
