EFE respalda a guardia que le quitó bicicleta a pasajera en Biotren tras indignación por video viral

Durante este viernes, un polémico video que muestra a una guardia del Biotren del Gran Concepción impidiendo que una madre suba al vagón una bicicleta -regalo de Navidad de su hijo-, generó indignación en redes sociales.

Desde EFE Sur explicaron lo ocurrido a través de un comunicado, donde respaldaron a la trabajadora, ya que todo se originó cuando la pasajera intentó ingresar a la estación con un bulto que excedía las dimensiones permitidas en el servicio.

La empresa agregó que al no autorizarse su acceso por el torniquete principal, la mujer “ingresó por otro torniquete, incumpliendo las restricciones de acceso con bultos de gran dimensión, por lo que se activaron los protocolos de seguridad correspondientes".

“Tras reiterar la solicitud de abandono voluntario de la estación, y ante la negativa de la persona, seguridad procedió a su expulsión del recinto”, y solicitaron la presencia de Carabineros.

Frente al episodio, EFE Sur recordó que en el transporte está prohibido ingresar con objetos de dimensiones no autorizadas, y que las bicicletas solo pueden abordar los días domingo.