El comentado encuentro entre Boric y Kast en Congreso Futuro 2026
El Jefe de Estado y el presidente electo coincidieron en la ceremonia inaugural del Congreso Futuro 2026 que se desarrolló en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Antes de que el presidente Boric comenzara su discurso, se acercó a saludar a Kast en medio de las tensiones tras las críticas que ha realizado a la actual administración. El momento quedó registrado y se logra apreciar el apretón de manos y un breve diálogo entre ambos.
