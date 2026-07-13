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    El dramático registro de una menor pidiendo ayuda a su madre mientras motociclista la persigue en Valdivia

    El lamentable incidente ocurrió en la Villa Santa María durante la tarde del viernes.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Según consignadó Informa al Minuto, una menor de 14 años habría sido acosada por un motociclista, situación que fue denunciada ante Carabineros.

    En la denuncia, la menor detalló que todo comenzó cuando el sujeto habría llamado su atención cerrándole un ojo. La adolescente evitó responder y establecer contacto, a lo que el hombre insistió diciéndole “ven”.

    Ante la persistencia, la menor reaccionó gritándole e insultándolo, y aunque el hombre se alejó, volvió para perseguirla, momento que quedó registrado por una cámara de seguridad.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoNacionalValdiviaAcoso

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