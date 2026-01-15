El gran aventurero de la era moderna

Conversamos con Justin Packshaw, empresario, filántropo y aventurero inglés, quien ha dedicado su vida a realizar grandes hazañas como dar la vuelta al mundo en un yate, cruzar Mongolia a caballo, escalar la cumbre del Everest, ganar una carrera de 450 millas en el Polo Norte y recorrer 2.500 kilómetros en la Antártica hacia el polo sur, en esquíes y parapente. Todo esto combinado con una exitosa vida empresarial y labor filantrópica que lo llevó a ser distinguido como miembro de la Oden del Imperio Británico.
