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    El histórico debut de SpaceX en la bolsa

    Seguimos la histórica colocación de acciones de Space X, donde levantó 75 mil millones de dólares, y en las primeras horas la acción llegó a subir cerca de 25%. Para analizar lo sucedido conversamos con Diego Mora, Country Head de XTB Chile.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Money TalksSpaceXWall StreetBolsaElon Musk

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