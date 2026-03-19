El incómodo momento en que Trump bromeó con Pearl Harbor frente a la primera ministra de Japón
Luego de que un periodista le preguntara al presidente de los Estados Unidos por qué no informó a sus aliados sobre su intención de atacar Irán, el mandatario respondió con una broma sobre el ataque de la Segunda Guerra Mundial a Pearl Harbor.
“Una cosa es que no quieres revelar demasiado. Ya sabes, cuando entramos, entramos con mucha fuerza, y no se lo dijimos a nadie porque queríamos el factor sorpresa”, dijo Trump durante una reunión bilateral junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la Oficina Oval.
“¿Quién sabe más sobre ataques sorpresa que Japón?, ¿Por qué no me dijeron sobre Pearl Harbor?” dijo Trump.
La reacción de la ministra Takaichi fue inmediata, pero se mantuvo en silencio. Abrió mucho los ojos y se movió en su silla mientras escuchaba, a través de un intérprete, la alusión de Trump a uno de los episodios más traumáticos de la historia entre ambos países.
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