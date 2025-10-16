El mea culpa del gobierno tras salida de Pardow: renuncia timonel de CNE y anuncian auditorías
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, detalló este jueves que el Presidente Gabriel Boric estableció "responsabilidades políticas" al pedir la renuncia al ahora exministro de Energía, Diego Pardow, por el error metodológico en las tarifas eléctricas que significó un cobro excesivo en las cuentas de la luz. Álvaro García -ahora biministro de Economía y Energía- reveló, a su vez, que solicitó la renuncia al secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, y que Boric le solicitó "compensar a las familias por el cobro injusto".
