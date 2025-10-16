Álvaro García asume como biministro de Economía y Energía tras salida de Diego Pardow por error en tarifas eléctricas

Presidente Gabriel Boric nombra a Álvaro García como biministro de Economía y Energía tras salida de Diego Pardow. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

El Presidente Gabriel Boric nombró este jueves a Álvaro García Hurtado como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía.

Esto, luego que el Mandatario pidió en esta jornada la renuncia a Diego Pardow, en medio de la nueva crisis por el error -o cambio metodológico- en las tarifas eléctricas.

La decisión del Jefe de Estado fue confirmada por Presidencia a través de un comunicado de prensa, en el que se da cuenta tanto de la salida de Pardow y del nombramiento de García como biministro.

“La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informa que S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo. El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardow” , dice el texto.

Asimismo, se informa que “el Mandatario ha nombrado a Álvaro García Hurtado, como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Energía”.

En la comunicación pública, se destaca que García cuenta con una larga trayectoria en el servicio público, la academia y el mundo empresarial.

Es ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad de Maryland y Ph.D de la Universidad de California en Berkeley.

El flamante biministro se había convertido en el titular de Economía en agosto pasado, cuando Nicolás Grau pasó a liderar Hacienda tras la renuncia de Mario Marcel. Ahora, a cinco meses del término del gobierno, se suman a sus responsabilidades los desafíos en materia energética.