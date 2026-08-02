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    El momento en que adulta mayor aislada por inundaciones es rescatada en helicóptero en Pencahue

    La emergencia se produjo en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Un operativo de la Sección Aérea de Carabineros de Talca logró rescatar durante la tarde de este sábado a una adulta mayor de 84 años que permanecía aislada producto de las inundaciones en la comuna de Pencahue.

    Según informó Carabineros, la evacuación fue solicitada por la Delegación Presidencial Regional del Maule, tras un requerimiento del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Maule.

    La mujer afectada presentaba una descompensación asociada a problemas cardiorrespiratorios y contaba con indicación médica para ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

    Sin embargo, el acceso terrestre era imposible debido a que su vivienda estaba completamente aislada por las inundaciones.

    Por este motivo, Carabineros la rescató en un helicóptero y posteriormente fue trasladada hasta el Hospital Regional de Talca, donde recibió tratamiento.

    Más sobre:ActualidadNacionalSistema FrontalRegión del MauleTalcaPencahueAdulta Mayor

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