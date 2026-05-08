El momento en que Joaquín Lavín es esposado tras decretarse su prisión preventiva por delitos de corrupción

Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, además de fraude al Fisco y tráfico de influencias.

“La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, sentenció el juez Daniel Urrutia.

La defensa del exdiputado solicitó que fuera trasladado al recinto penitenciario Capitán Yáber.

Se fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.