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    Una nueva marca confirma llegada a Chile: Arcfox, el lado eléctrico de BAIC

    La marca premium aterrizará en el país durante el segundo semestre de 2026 de la mano del Grupo Automotriz Magna. Su portafolio partirá con cuatro modelos.

     

    La electromovilidad en Chile sigue sumando nuevos actores y ahora es el turno de Arcfox, la marca premium y 100% eléctrica del Grupo Baic, que confirmó oficialmente su llegada al mercado nacional para el segundo semestre de 2026. El desembarco será liderado por el Grupo Automotriz Magna, responsable también del regreso de Baic al país, y marcará el inicio de una nueva etapa para la firma asiática en Sudamérica.

    La marca, creada en 2019 como el brazo de electrificación avanzada de su firma madre junto al gigante tecnológico Huawei, apunta a posicionarse en el segmento de vehículos eléctricos inteligentes gracias a una oferta centrada en tecnología, conectividad y autonomía competitiva.

    “Estamos convencidos de que Arcfox representa el siguiente paso en nuestra estrategia de movilidad en Chile, incorporando electrificación, innovación y un enfoque claro en la experiencia del cliente. Queremos ofrecer productos que combinen tecnología avanzada, autonomía competitiva y un estándar de calidad que genere confianza a largo plazo”, manifiesta Renato Rivas, gerente general de BAIC Chile-Perú.

    Actualmente, varios modelos de la marca ya se encuentran en proceso de homologación para su comercialización local. La estrategia contempla un debut con cuatro modelos: T1, Kaola, S5 y S3, cubriendo distintos segmentos y necesidades de movilidad.

    Uno de los protagonistas será el Arcfox S3, un sedán de casi 4,9 metros de largo que destaca por ofrecer una autonomía superior a los 600 kilómetros. Además, incorpora un avanzado sistema LiDAR de 192 líneas para funciones de asistencia a la conducción, una gran pantalla central de 15,6 pulgadas y un completo equipamiento orientado al confort, incluyendo asientos con ventilación, calefacción y masaje.

    También suma una de las tecnologías más innovadoras del mercado: sistema de intercambio rápido de baterías desarrollado por CATL, capaz de completar el proceso en apenas 99 segundos.

    En el otro extremo de la gama estará el Arcfox T1, un SUV compacto pensado para el uso urbano, aunque con una autonomía que puede alcanzar los 425 kilómetros. El modelo ofrecerá distintas configuraciones de motorización eléctrica y una experiencia digital completamente integrada con Apple CarPlay, Android Auto y Huawei HiCar.

    La ofensiva también incluirá el Kaola, un vehículo multipropósito enfocado en familias y usuarios que privilegian la practicidad. Este modelo contará con puertas corredizas, tracción trasera y una autonomía cercana a los 500 kilómetros.

    Por su parte, el Arcfox S5 apostará por un enfoque más deportivo y tecnológico. Este sedán de estilo coupé podrá configurarse con versiones eléctricas de hasta 510 caballos de fuerza, además de una variante de rango extendido capaz de superar los 1.400 kilómetros de autonomía total.

    Con esta gama, Arcfox buscará diferenciarse en el creciente mercado chileno de autos eléctricos, apostando por soluciones de movilidad inteligente, altos niveles de equipamiento y tecnologías avanzadas que reflejan la nueva generación de vehículos eléctricos chinos.

    Más sobre:NoticiasArcfoxBaicGrupo MagnaVehículos eléctricosElectromovilidadSUV

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