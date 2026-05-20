El momento en que las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert salieron del gabinete
El Presidente tomó la decisión durante la jornada de este martes luego de varios cuestionamientos a la titular de Seguridad y a la ministra vocera de Gobierno. Claudio Alvarado asumió como biministro de Interior y Segebob, mientras que Martín Arrau en Seguridad. Por otra parte, el ministro de Transportes Louis de Grange, asumió la cartera Obras Públicas.
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