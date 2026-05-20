SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    El momento en que las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert salieron del gabinete

    El Presidente tomó la decisión durante la jornada de este martes luego de varios cuestionamientos a la titular de Seguridad y a la ministra vocera de Gobierno. Claudio Alvarado asumió como biministro de Interior y Segebob, mientras que Martín Arrau en Seguridad. Por otra parte, el ministro de Transportes Louis de Grange, asumió la cartera Obras Públicas.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:ActualidadNacionalCambio de gabineteTrinidad SteinertMara Sedini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast

    La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    Presidente Kast dedica sentidas palabras a Steinert y Sedini tras cambio de gabinete

    El verdadero coraje

    Servicios

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast
    Chile

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast

    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    Megarreforma: Quiroz abre puerta a reformular franquicia tributaria del Sence en el Senado y asegura que hay “despilfarros” en el sistema

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal
    Negocios

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”
    El Deportivo

    La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”

    En vivo: Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en duelo clave para las chances de Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Noche mágica en Coquimbo: el campeón chileno golea a Tolima y queda a un paso de los octavos de la Copa Libertadores

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya
    Tecnología

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    “Quiero hacer lo que quiera”: el tenso momento que vivió Fabrizio Copano durante un show en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Quiero hacer lo que quiera”: el tenso momento que vivió Fabrizio Copano durante un show en EE.UU.

    Cuál es la ciudad del mundo que más escucha a Mon Laferte en YouTube

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    Senado de EE.UU. vota a favor de debatir una medida para obligar a Trump a poner fin a la guerra contra Irán
    Mundo

    Senado de EE.UU. vota a favor de debatir una medida para obligar a Trump a poner fin a la guerra contra Irán

    La OMS considera el uso de vacunas experimentales ante el aumento de casos y muertes por ébola en República Democrática del Congo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza
    Paula

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio