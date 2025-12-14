Video muestra el momento en que reducen al hombre que disparó contra comunidad judía en Australia

Testigos que se encontraban en el momento del tiroteo en Bondi Beach, dieron sus testimonios a medios locales, y relataron que vieron a “dos atacantes vestidos de negro con rifles semiautomáticos”.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur (NSW), Chris Minns, aseguró que el ataque fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sidney”.

Lo que debería haber sido una “noche de paz y alegría” fue “destrozada” por un “ataque horrible y perverso”, sentenció luego confirmaran las muertes tras el tiroteo en Bondi Beach, en Sidney, Australia.