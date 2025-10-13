Inicio
El pobre legado económico de Boric
El economista Sebastián Claro, exvicepresidente del Banco Central y académico de la Universidad de Los Andes, advierte que el actuar del gobierno en materia económica de "todas maneras tiene una nota roja".
Por
Pablo Gándara
13 OCTUBRE 2025
Money Talks
negocios
dinero
Lo Último
hace 4 min
La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos
hace 4 min
En vivo: la U choca contra Palestino por la Liga de Primera
hace 8 min
ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena
hace 10 min
Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil
hace 12 min
Iquique se queda sin técnico: Fernando Díaz deja la banca de los Dragones Celestes
hace 15 min
El insólito caso de San Marino: ser goleados los acerca al Mundial de 2026
Servicios
Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios
Anuncian próxima Gira Teletón: revisa las fechas, ciudades y artistas confirmados
Cuándo y a qué hora es la semifinal de Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20
Cuándo y a qué hora es la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20
Chile
Ministro Cordero resalta la autonomía del Ministerio Público tras dichos de fiscal que descartan activismo de Julia Chuñil
Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios
Diputada Placencia (PC) presidirá la comisión revisora de la acusación constitucional contra el juez Ulloa
Negocios
ACHS invertirá US$25,5 millones en nueva clínica en La Serena
Accionistas de CSAV aprueban entrega de dividendo por US$200 millones
El ganador del Nobel de Economía que participará esta semana en seminario de la UDD y su cercanía con Chile
Tendencias
Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A
Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood
Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años
El Deportivo
En vivo: la U choca contra Palestino por la Liga de Primera
Iquique se queda sin técnico: Fernando Díaz deja la banca de los Dragones Celestes
El insólito caso de San Marino: ser goleados los acerca al Mundial de 2026
Finde
Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Cultura y entretención
La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos
Muere René Olivares, el integrante esencial de Los Jaivas que diseñó sus legendarias carátulas
Korn vuelve a Chile y se presentará en el Parque Estadio Nacional
Mundo
Los próximos pasos del plan de alto el fuego en Gaza tras el retorno de los rehenes a Israel
Israel confirma que Hamas ha entregado a la Cruz Roja los cuerpos de dos de los cuatro rehenes fallecidos
Aseguran que más de 150 prisioneros palestinos liberados son obligados al exilio
Paula
Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
