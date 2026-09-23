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El presidente de Irán acusa a EE.UU. de terrorismo ante la ONU
El mandatario iraní, Masud Pezeshkian, advirtió ante la Asamblea General que su país “no se arrodillará” ante Estados Unidos, ni menos que se use el estrecho de Ormuz para atacar su territorio.
Por
Pablo Gándara
23 SEPTIEMBRE 2026
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