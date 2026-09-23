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    El presidente de Irán acusa a EE.UU. de terrorismo ante la ONU

    El mandatario iraní, Masud Pezeshkian, advirtió ante la Asamblea General que su país “no se arrodillará” ante Estados Unidos, ni menos que se use el estrecho de Ormuz para atacar su territorio.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadIránONUDiscurso de Kast en la ONU

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