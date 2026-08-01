El tenso momento en que Karol G es acosada por un fanático durante un concierto en Canadá
El incidente quedó registrado en un video que se hizo viral en Tik Tok.
Karol G vivió un tenso momento durante un concierto en Toronto, Canadá, cuando un fanático logró subir al escenario y se acercara mientras cantaba el tema “Viajando por el Mundo”.
Las imágenes muestran cómo el hombre la tomó fuertemente de la mano, intentando arrebatarle el micrófono.
Personal de seguridad tuvo que intervenir en el escenario, y lograron sacar al sujeto.
Pese al tenso episodio, la artista mantuvo la calma y siguió con su presentación sin detener el concierto.
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