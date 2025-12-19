SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Estados Unidos bombardeó a dos embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental

    A través de un comunicado en X, el Comando Sur de EE.UU , informó el “ataque cinético” a dos buques que circulaban por rutas conocidas de narcotráfico.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante este jueves, bajo el mando de Pete Hegseth, el Comando Sur realizó dos ataques letales a buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

    La acción dejó a cinco hombres fallecidos que se encontraban en las embarcaciones, y que según el informe, serían narcoterroristas. Estos ataques son parte de la campaña Operación Lanza del Sur, que tiene como fin disminuir el tráfico de narcóticos.

    Más sobre:EEUUbombardeoataqueDonald Trumpnarcotráfico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Chillán declara pertinente solicitar a España extradición de imputado por violación detenido en Málaga

    Encuentran sin vida en el río Biobío Laudelina Urrutia, hermana del alcalde de Quilaco

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    J Álvarez en Chile: revisa cómo comprar entradas y los precios para su próximo concierto

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte: revisa los precios

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado
    Chile

    Operación Apocalipsis: formalización por red de corrupción en cárceles continúa este sábado

    Minsal entrega recomendaciones para el cuidado de la salud mental durante las celebraciones de fin de año

    Fiscalía responde a cuestionamientos de defensa de Chadwick en investigación de lesa humanidad por estallido social

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética
    Negocios

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile
    El Deportivo

    Los halagos de Renato Paiva a la U que lo acercan cada vez más a Chile

    Colo Colo da señales del futuro de Brayan Cortés tras finalizar su préstamo en Peñarol

    Gigante brasileño realiza millonaria oferta para llevarse a Felipe Loyola de Independiente

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales
    Cultura y entretención

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    “Volverán cuando estén listos”: mánager de The Rolling Stones descarta gira en 2026

    Llega el libro que revisa ¿Quién mató a Gaete? de Mauricio Redolés: “Es uno de los artistas más maltratados de Chile”

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Zelenski destaca que el nuevo préstamo europeo es “una señal” para Rusia de que Ucrania “no se desmoronará”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad