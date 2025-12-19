Estados Unidos bombardeó a dos embarcaciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental

Durante este jueves, bajo el mando de Pete Hegseth, el Comando Sur realizó dos ataques letales a buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

La acción dejó a cinco hombres fallecidos que se encontraban en las embarcaciones, y que según el informe, serían narcoterroristas. Estos ataques son parte de la campaña Operación Lanza del Sur, que tiene como fin disminuir el tráfico de narcóticos.