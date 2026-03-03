SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Explicación: así es como un cable submarino puede afectar la seguridad de los países

    La interrogante sobre qué tan riesgoso es para los datos continentales el cable submarino entre China y Chile escaló hasta producir un quiebre entre el gobierno actual y el entrante. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad Andrés Bello, Edgardo Fuentes, detalló por qué existe un riesgo alto a hackeos en estos sistemas de comunicación y cómo incide para Chile que las empresas privadas en China deban entregar información a su gobierno si les es requerido.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónLo que tienes que saberCable chinoCable submarino chino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petróleo, gas y dólares: ¿Cómo afecta a los chilenos la crisis en Medio Oriente?

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    Seis nuevos patios eléctricos para el transporte en Santiago

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Servicios

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Chile

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación
    Negocios

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    El dólar se dispara, toca los $900 y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    Acciones mundiales se hunden por aumento de hostilidades en Medio Oriente y el Ipsa pierde todo lo ganado en el año

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello
    Tendencias

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells
    El Deportivo

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    Esteban Paredes exige quitarle la jineta de capitán a Fernando de Paul en Colo Colo

    Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita junto a su familia

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”
    Mundo

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras