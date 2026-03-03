Explicación: así es como un cable submarino puede afectar la seguridad de los países
La interrogante sobre qué tan riesgoso es para los datos continentales el cable submarino entre China y Chile escaló hasta producir un quiebre entre el gobierno actual y el entrante. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad Andrés Bello, Edgardo Fuentes, detalló por qué existe un riesgo alto a hackeos en estos sistemas de comunicación y cómo incide para Chile que las empresas privadas en China deban entregar información a su gobierno si les es requerido.
