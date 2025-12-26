Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
SUSCRÍBETE POR $1100
INGRESAR
Videos
Explosión de mezquita en Siria dejó al menos ocho muertos: Aún se investigan las causas del atentado
El hecho ocurrió al interior de la mezquita Iman Ali Bin Abi Talib, en el barrio de Wadi al-Dahab de Homs, Siria.
Por
Catalina Bórquez
26 DICIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Siria
Atentado
Mezquita
Artefactos explosivos
Medio Oriente
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 17 min
Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas
13:32
Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)
13:31
Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno
13:30
Después de la derrota
13:30
Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”
13:30
Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
Servicios
Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026
Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026
Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre
Chile
Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas
Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)
Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno
Negocios
Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno
Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena
Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo
Tendencias
Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
“Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay
Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán
El Deportivo
“Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026
“Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista
Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División
Finde
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
Cultura y entretención
Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”
Mundo
Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida
Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania
Paula
Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.