¿Fin del Reino Unido?: Qué tan probable es que Escocia, Gales e Irlanda del Norte se independicen
Un memorándum de entendimiento firmaron los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para su frente común: dar el puntapié para realizar plebiscitos que separarían a las entidades del Reino Unido. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista internacional y académico Universidad de Chile, Gilberto Aranda, explicó los alcances de la situación y ahondó en el factor que ha jugado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Revisa en el video el análisis completo.
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