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    Frasco de Nutella se coló en la transmisión de Artemis II y hace historia junto la NASA

    En el sexto día en el espacio, la misión Artemis II tuvo un protagonista y no fue precisamente la luna.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    “La ‘publicidad’ que ha viajado más lejos de la Tierra”.

    Así han descrito diversos usuarios la aparición de un frasco de nutella, que fue visto en la transmisión del proyecto Artemis II, mientras los astronautas realizaban labores de mantenimiento.

    En el video, se ve al tarro atravesando lentamente la cámara, dejando ver con total claridad la etiqueta de la marca.

    La compañía de la crema dulce de avellanas y cacao no tardó en responder: “Es un honor haber llegado más lejos que cualquier otra crema para untar en la historia“.

    Más sobre:NASAArtemis IIViralNutellaEspacioLuna

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