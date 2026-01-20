SUSCRÍBETE POR $1100
    Gabinete de Kast: ¿Por qué el Presidente electo escogió más independientes que partidos?

    Esta noche el presidente electo José Antonio Kast dará a conocer quiénes son los 25 ministros que lo acompañarán cuando llegue a La Moneda el 11 de marzo. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli, analizó las razones del próximo Mandatario a prescindir, de gran manera, de los partidos políticos para su equipo ministerial. ¿Qué riesgos conlleva esta decisión? Todos los detalles en el video.

    Alonso Vatel 
    Alonso Vatel
