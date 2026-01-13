Gabinete de Kast: ¿Quién es quién de los nombres que asoman como ministros?
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director ejecutivo de IdeaPaís, Cristián Stewart, analizó quiénes son, qué piensan y cuál es la trayectoria de quienes suenan para asumir las carteras del futuro gobierno. ¿Qué implica que, de momento, no habría mayor presencia del Partido Republicano en el gabinete?, ¿por qué la indefinición en Seguridad podría complicar al presidente electo? Todos los detalles en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.