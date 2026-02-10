SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno de Trump investiga a Nike por discriminación a trabajadores blancos

    La investigación se enmarca en los esfuerzos del presidente Donald Trump para erradicar las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el sector privado y la educación superior.

    Paula Morales 
    Paula Morales

    La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) inició una investigación contra la marca deportiva, acusando que la empresa discrimina a personas blancas.

    La agencia federal ha presentado una demanda ante un tribunal federal para obligar a Nike a presentar información relacionada con las acusaciones de discriminación contra trabajadores blancos, también como resultado de los Objetivos 2025 de Nike relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión y otros objetivos relacionados con la DEI”, dice el documento judicial.

    Conoce más detalles en el video.

