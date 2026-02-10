Gobierno de Trump investiga a Nike por discriminación a trabajadores blancos

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC) inició una investigación contra la marca deportiva, acusando que la empresa discrimina a personas blancas.

“La agencia federal ha presentado una demanda ante un tribunal federal para obligar a Nike a presentar información relacionada con las acusaciones de discriminación contra trabajadores blancos, también como resultado de los Objetivos 2025 de Nike relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión y otros objetivos relacionados con la DEI”, dice el documento judicial.

Conoce más detalles en el video.