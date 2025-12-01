Guardia de Biotren golpeó a usuaria en silla de ruedas: EFE Sur solicitó la desvinculación

El incidente ocurrió durante la tarde del sábado, cuando la mujer en silla de ruedas, identificada como Nicole Díaz, se dirigía a una exhibición de Básquetbol de la Teletón.

Nicole intentó acceder al Biotren a través del paso preferencial, pero fue increpada por la guardia por no portar la tarjeta de movilidad reducida.

“Lo que pasa es que eres barsa, abusas de tu condición”, le dijo la trabajadora.

Luego, la mujer terminó golpeando a Nicole, y se abalanzó sobre ella, situación que quedó registrada en un video que no tardó en viralizarse.

Frente al grave hecho, EFE Sur explicó que ya solicitó a la empresa externa (encargada de la seguridad) que retire a la funcionaria.