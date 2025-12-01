VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Guardia de Biotren golpeó a usuaria en silla de ruedas: EFE Sur solicitó la desvinculación

    Una indignante y lamentable situación ocurrió en la estación de Coronel, luego de que la guardia no permitiera ingresar gratuitamente a la mujer en silla de ruedas porque no portaba su tarjeta de movilidad reducida.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El incidente ocurrió durante la tarde del sábado, cuando la mujer en silla de ruedas, identificada como Nicole Díaz, se dirigía a una exhibición de Básquetbol de la Teletón.

    Nicole intentó acceder al Biotren a través del paso preferencial, pero fue increpada por la guardia por no portar la tarjeta de movilidad reducida.

    Lo que pasa es que eres barsa, abusas de tu condición”, le dijo la trabajadora.

    Luego, la mujer terminó golpeando a Nicole, y se abalanzó sobre ella, situación que quedó registrada en un video que no tardó en viralizarse.

    Frente al grave hecho, EFE Sur explicó que ya solicitó a la empresa externa (encargada de la seguridad) que retire a la funcionaria.

    Más sobre:NacionalEFE SurBiotrenCoronelSilla de RuedasMovilidad Reducida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Demócratas compromete su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

    A ocho años de la Ley 21.040: La educación pública que Chile decidió reconstruir

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Servicios

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Demócratas compromete su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast
    Chile

    Demócratas compromete su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”
    Negocios

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”

    Estadounidense UnitedHealth Group oficializa venta de Empresas Banmédica en Chile

    Economía chilena crece en la parte alta de las expectativas y acumula una expansión de 2,4% a octubre

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones
    Tendencias

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

    El recibimiento de ídolo que le dio la hinchada del Betis a Pellegrini tras ganar el derbi al Sevilla de Alexis y Suazo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir
    Mundo

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón