Guerra en Irán: zoom al conflicto que subió los precios del petróleo a nivel global
Se cumple un mes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, conflicto causante del alza en los precios del petróleo en el mundo. En Desde la Redacción Sebastián Hurtado, académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, explicó en Desde la Redacción las dificultades de Washington en provocar un cambio de régimen en el país persa, las implicancias del bloque del estrecho de Ormuz, vital para la exportación del crudo y por qué la actual crisis del petróleo no se puede comparar a la de los años setenta. En el video todo el análisis.
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