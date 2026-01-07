Guido Girardi: “La izquierda no tiene proyecto para el siglo XXI”
El vicepresidente de la Fundación de Encuentros del Futuro, Guido Girardi, explicó en Desde la Redacción qué esperar de la nueva edición del Congreso Futuro, que se llevará a cabo entre el 12 al 17 de enero. La instancia reunirá a más de 120 speakers que abordarán temas de ciencia, tecnología y cultura. Sobre contingencia, además, el también exsenador PPD planteó que la actual alianza de gobierno "se va a terminar". Revisa en el video la entrevista completa.
