Guido Girardi “No le temo a un gobierno de Kast, no creo que Chile se vaya a caer a pedazos con él o con Jara”

En Desde la Redacción el exsenador PPD y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro aborda el escenario de la centroizquierda a 10 días de las elecciones presidenciales. Para Girardi, Jeannette Jara es la mejor opción para defender el liberalismo, sistema que -según él- está en riesgo por una serie de factores a nivel global y que se manifiestan en Chile con José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Alonso Vatel
La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

