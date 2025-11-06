Guido Girardi “No le temo a un gobierno de Kast, no creo que Chile se vaya a caer a pedazos con él o con Jara”
En Desde la Redacción el exsenador PPD y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro aborda el escenario de la centroizquierda a 10 días de las elecciones presidenciales. Para Girardi, Jeannette Jara es la mejor opción para defender el liberalismo, sistema que -según él- está en riesgo por una serie de factores a nivel global y que se manifiestan en Chile con José Antonio Kast y Johannes Kaiser.
