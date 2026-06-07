Kast anuncia dos proyectos en materia migratoria desde el Complejo Fronterizo Chacalluta
En el marco del segundo día de gira por la zona norte del país, el Presidente José Antonio Kast anunció dos nuevos proyectos, de los cuales el primero será presentado como una reforma constitucional y el segundo, en tanto, como una reforma legal.
El primer proyecto consiste en aumentar de 5 a 60 días el plazo de retención de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores.
El segundo busca sancionar la entrada y salida de migrantes irregulares y “perseguir” a quienes facilitan los traslados.
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