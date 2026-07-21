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    “Manga de cobardes y sin vergüenzas”: Diputada Consuelo Veloso arremete contra Kast y Quiroz

    Tras la intervención de la parlamentaria independiente del Frente Amplio, Consuelo Veloso, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, llamó al orden y anunció que “se retirarán del registro todas las expresiones que no corresponden”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Un tenso momento protagonizó la diputada Consuelo Veloso (Ind. FA) durante el debate por el tercer trámite constitucional del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    Desde el inicio de su intervención, la parlamentaria apuntó directamente al ministro de Hacienda, que se encontraba en la Sala: “Qué bueno que esté el ministro Quiroz sentado ahí. No sé cómo pueden decir que es un buen economista cuando parece que no sabe sumar bien”.

    “Qué puedo decirle que no le haya dicho, además de que es sinvergüenza, que fue parte de las colusiones que le metieron la mano en el bolsillo a la gente. Qué puedo decirle cuando él se mira todos los días y lo sabe”, agregó.

    Luego, apuntó sus críticas al presidente José Antonio Kast: “Yo quiero hablar de algo más importante, del presidente José Antonio Kast, porque él deliberadamente, tras recibir la confianza de las chilenas y chilenos, nombró a esa persona colaboradora de las colusiones”.

    Al final de su intervención, la diputada se dirigió a la ciudadanía: “Yo le digo a mi gente que el voto no es un cheque en blanco. Estos sinvergüenzas ya hicieron lo que tenían que hacer. El pueblo de Chile va a pasar hambre el próximo año y los años venideros. Con el dolo de mi alma se los aseguro”.

    Y cerró, nuevamente increpando los ministros presentes: “Pero también les aseguro a ustedes, manga de cobardes y de sinvergüenzas, que aquí vamos a estar contendiéndolos, aquí vamos a estar evitándolo. Y le quiero pedir a la gente que no les metan las manos en el bolsillo. Los enemigos son los que dicen que las riquezas las producen los grandes, y al pueblo, a los trabajadores, los miran en menos, y ustedes saben bien que eso es así”.

    Tras la intervención de Veloso, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, anunció que las expresiones consideradas ofensivas serían eliminadas del registro de la sesión e hizo un llamado al orden.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoPolíticaNacionalMegarreforma

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