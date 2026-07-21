Ministro Quiroz agradece apoyo del PDG, PNL y DC tras aprobación de megarreforma: “Votaron con nosotros”

Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la gran mayoría de las normas de la megarreforma, el jefe fiscal celebró y valoró el resultado.

Con 85 a favor, 59 en contra y cero abstenciones, en la sesión fue despachado el grueso del proyecto clave del Presidente José Antonio Kast, que contó con votos del oficialismo y algunos parlamentarios del PDG, cuya bancada no votó alineada.

De esta forma, Quiroz comentó que “estamos enormemente satisfechos, además de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo ”.

“Agradecemos en particular a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros; me refiero al Partido Nacional Libertario, me refiero también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la democracia cristiana, entre otros”, dijo en el contexto de que solo un artículo pasa a comisión mixta, aquella referida a las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones.