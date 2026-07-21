Trump empuja a los Bolsonaro al límite

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se dirigen a sus seguidores durante un mitin de campaña en la playa de Copacabana, el 16 de marzo de 2025, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Archivo

Por Brian Winter, editor en jefe de Americas Quarterly y un experimentado analista de la política latinoamericana, con más de 25 años siguiendo los altibajos de la región. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Durante casi una década, la élite brasileña ha estado prediciendo la inminente caída de la Casa de Bolsonaro. Durante la campaña de 2018, insistieron en que Jair Bolsonaro era demasiado extremista, demasiado tosco, para ser elegido presidente. Durante sus cuatro años en el cargo, mientras los escándalos y luego la pandemia causaban estragos, insistieron en que el juicio político era inminente. Después de que Bolsonaro perdiera las elecciones de 2022 por dos puntos porcentuales y fuera encarcelado por intentar anular el resultado, muchos dijeron que la familia jamás volvería a vislumbrar el poder.

A pesar de todo, la familia ha demostrado que sus escépticos estaban equivocados y ha mantenido su primacía como la principal marca conservadora en la política brasileña, al igual que su aliado Donald Trump durante sus cuatro años fuera del poder. Pero con el Mundial ya finalizado y la atención de Brasil centrada por completo en las elecciones presidenciales del 4 de octubre, los Bolsonaro nunca se han visto más vulnerables que ahora. Tras verse ya afectada por un escándalo y una vergonzosa disputa familiar, el anuncio de la semana pasada por parte del gobierno de Trump de nuevos aranceles del 25% a Brasil podría resultar el golpe definitivo que derribe a la familia de su pedestal y le asegure otro mandato al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro, quien se convirtió en el abanderado del movimiento tras el arresto de su padre, lideraba las encuestas frente a Lula hasta abril, impulsado por los mismos factores políticos favorables, como la creciente frustración por la delincuencia, que han llevado a los candidatos de derecha a ganar 12 de las últimas 15 elecciones presidenciales en América Latina. Pero en mayo se produjo un acontecimiento crucial: la filtración de un mensaje de audio en el que Flávio solicitaba dinero a Daniel Vorcaro, un banquero caído en desgracia e implicado en el mayor escándalo político del año, para financiar una película sobre su padre. (Flávio reconoció la solicitud, pero negó haber cometido irregularidad alguna). Curiosamente, no fue la filtración en sí lo que más perjudicó a Flávio, cuya popularidad apenas se vio afectada al principio, sino las consecuencias.

De hecho, las encuestas sugieren que el golpe más duro fue un video de 26 minutos publicado a finales de junio por la ex primera dama Michelle Bolsonaro, en el que detallaba meses de luchas internas y acusaba a Flávio de una traición. Una vez más, los detalles fueron bastante moderados. Pero Michelle es una figura política destacada por derecho propio, muy querida entre la creciente comunidad cristiana evangélica, que constituye la base más leal de la familia. La ruptura pública con su hijastro, quien a sus 45 años es un año mayor que ella, contribuyó a la sensación de que la campaña estaba en apuros, y, según las encuestas, alejó especialmente a las mujeres y a los votantes independientes. Algunos especulan que Michelle, cercana a miembros de la poderosa Corte Supremo de Brasil, ha sido informada de posibles nuevas acusaciones contra Flávio y está abandonando la contienda ahora para proteger su propia candidatura presidencial en 2030.

A este drama interno se suma una noticia bomba proveniente del extranjero. Trump impuso un arancel del 50% a Brasil hace un año, en un intento por presionar a Lula y al Tribunal Supremo para que retiraran los cargos contra Jair Bolsonaro. Cuando este esfuerzo fracasó, aumentando la popularidad de Lula, ya que los brasileños rechazaron la injerencia extranjera en sus tribunales, Trump dio marcha atrás y retiró el arancel. Sin embargo, la semana pasada su administración anunció un nuevo arancel del 25%, aparentemente impulsado por proteccionistas de la Casa Blanca indiferentes a las consecuencias políticas. La renovada reacción en Brasil era tan predecible que Flávio había viajado a Washington días antes para suplicar a los funcionarios estadounidenses que al menos esperaran hasta después de las elecciones de octubre para aplicar la medida. Fue en vano. Si bien muchos productos quedaron exentos, es probable que los aranceles causen el mayor daño en los estados del sureste, con una fuerte industria manufacturera, que apoyaron a Jair Bolsonaro en las elecciones anteriores. Las encuestas sugieren que los brasileños culpan más a la familia Bolsonaro que a Lula por los aranceles, y el apodo TariFlávio se ha vuelto viral en las redes sociales.

El resultado final de todo esto: Lula pasó de ir dos puntos por detrás de Flávio en abril a aventajarlo por siete en una hipotética segunda vuelta, según una nueva encuesta realizada la semana pasada por Quaest. El presidente, de 80 años, se ha visto favorecido además por la mejora del sentimiento sobre la economía brasileña; si bien el crecimiento es bajo y las tasas de interés reales se mantienen estancadas en torno al 10%, una serie de programas gubernamentales en año electoral, como la condonación de deudas de consumo, han hecho que algunos votantes se sientan más tranquilos respecto a su situación económica, al menos por ahora.

¿Podría otro aspirante de derecha, menos comprometido, superar a Flávio y llegar a la segunda vuelta? Parece improbable. El candidato preferido del establishment, el gobernador Ronaldo Caiado, es un político de la vieja escuela que apenas alcanza el 5% en las encuestas. Está dividiendo el voto conservador no afín a Bolsonaro con Renan Santos, un outsider. Ninguno de los dos ha tenido aún un momento decisivo. Durante un viaje a Brasil este mes, me sorprendió la evidente falta de entusiasmo del público por cualquiera de los candidatos, un contraste con el ambiente más polarizado y participativo de las campañas de 2018 y 2022. La sensación predominante era de resignación, en parte porque esta vez no parece haber tanto en juego.

Todavía es demasiado pronto para declarar un ganador en las elecciones. Las encuestas en Brasil, como en otros lugares, han subestimado sistemáticamente el apoyo a la derecha. Lula enfrenta numerosos desafíos, entre ellos su edad y la percepción de debilidad en materia de delincuencia. Pero a poco más de 10 semanas de las elecciones, los Bolsonaro corren el riesgo de perder algo más que las elecciones. Otro sentimiento palpable durante mi visita fue la ira entre los conservadores del Congreso y el sector empresarial, furiosos porque los Bolsonaro parecen estar desperdiciando una oportunidad de oro para derrotar a Lula. “Es un circo perpetuo”, me dijo un destacado ex partidario. “Solo piensan en sí mismos”. Estas no son quejas nuevas sobre los Bolsonaro. Pero a menos que la familia pueda rápidamente volver a la carga, su tiempo al frente del movimiento de derecha en Brasil también podría llegar a su fin.