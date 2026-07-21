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    Diálogos Ciudadanos| ¿Por qué Chile tiene la tasa de desempleo más alta de LATAM?

    En este episodio, el Decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes de UDLA, Mauro Lombardi, sostiene una conversación en profundidad con el destacado economista y académico David Bravo.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    En este nuevo capítulo, ambos desmenuzan el delicado momento que vive nuestra economía y principalmente el mercado laboral chileno.

    El Economista de la Universidad Católica y Magíster en Economía de la Universidad de Harvard, es contundente: “Actuamos como si no tuviéramos un problema” y advierte que políticas como el adelanto del sueldo mínimo o la ley de 40 horas, aunque loables en su intención, han golpeado duramente a las pequeñas empresas (el 95% del tejido empresarial).

    Da

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