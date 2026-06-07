Así se ven los avances de la construcción de la zanja fronteriza en el norte

La visita del mandatario tuvo el objetivo de constatar las capacidades militares y tecnológicas desplegadas en aquel lugar en cuanto al control fronterizo, el combate al crimen organizado transnacional y vigilancia de pasos no habilitados.

Además, anunció dos proyectos de ley en materia migratoria:

El primer proyecto que el Ejecutivo ingresará al Congreso consiste en aumentar el plazo de retención de migrantes en situación irregular que hayan cometido delitos menores, el que actualmente es de máximo cinco días antes de ser expulsados.

El segundo busca sancionar la entrada y salida de migrantes irregulares y “perseguir” a quienes facilitan los traslados.