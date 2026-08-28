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    “Historia de un Oso”: a 10 años del primer Oscar para Chile

    ¿Qué significa ganar un Premio Oscar desde Chile? ¿Cómo una historia íntima logró convertirse en un referente de la animación mundial?. Gabriel Osorio y Patricio Escala, director y productor del galardonado corto animado, estarán compartiendo sus experiencias en una importante cita audiovisual.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    La histórica efeméride marca la primera vez que una producción oficial hecha en Chile y un trabajo de animación latinoamericano, obtiene una estatuilla de la Academia.

    Precisamente, de ese histórico momento, estarán hablando Gabriel y Patricio con estudiantes e importantes figuras del mundo del cine y el audiovisual, y el recorrido que los llevó a alcanzar el máximo galardón, y de paso, marcar un enorme hito en la historia del cine chileno.

    La actividad se complementará con la muestra itinerante “Historia de un oso: a 10 años del primer Oscar para Chile”, y la exhibición de la estatuilla original, abierta a toda la comunidad.

    La programación reunirá además, a destacadas y destacados profesionales del mundo audiovisual chileno; en charlas, visionados y conversatorios sobre inteligencia artificial aplicada a la creación, la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, el cine documental como una forma de observar nuestros territorios, la vida cotidiana, y las distintas maneras de habitar el país.

    Además, se realizará una jornada abierta para reflexionar sobre las imágenes que producimos, las historias que elegimos contar y el lugar que ocupa el artista frente a los nuevos escenarios tecnológicos y culturales.

    La Jornada Audiovisual, organizada por la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia, junto a Vinculación con el Medio de la Sede Santiago, de la UDLA, se realizará el 2 de septiembre de 2026, en el Aula Magna del Campus República, como parte de la Semana de la Cultura de la casa de estudios.

    Más sobre:ActualidadCineHistoria de un oso

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