“Historia de un Oso”: a 10 años del primer Oscar para Chile
¿Qué significa ganar un Premio Oscar desde Chile? ¿Cómo una historia íntima logró convertirse en un referente de la animación mundial?. Gabriel Osorio y Patricio Escala, director y productor del galardonado corto animado, estarán compartiendo sus experiencias en una importante cita audiovisual.
La histórica efeméride marca la primera vez que una producción oficial hecha en Chile y un trabajo de animación latinoamericano, obtiene una estatuilla de la Academia.
Precisamente, de ese histórico momento, estarán hablando Gabriel y Patricio con estudiantes e importantes figuras del mundo del cine y el audiovisual, y el recorrido que los llevó a alcanzar el máximo galardón, y de paso, marcar un enorme hito en la historia del cine chileno.
La actividad se complementará con la muestra itinerante “Historia de un oso: a 10 años del primer Oscar para Chile”, y la exhibición de la estatuilla original, abierta a toda la comunidad.
La programación reunirá además, a destacadas y destacados profesionales del mundo audiovisual chileno; en charlas, visionados y conversatorios sobre inteligencia artificial aplicada a la creación, la recuperación de la memoria histórica de las mujeres, el cine documental como una forma de observar nuestros territorios, la vida cotidiana, y las distintas maneras de habitar el país.
Además, se realizará una jornada abierta para reflexionar sobre las imágenes que producimos, las historias que elegimos contar y el lugar que ocupa el artista frente a los nuevos escenarios tecnológicos y culturales.
La Jornada Audiovisual, organizada por la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia, junto a Vinculación con el Medio de la Sede Santiago, de la UDLA, se realizará el 2 de septiembre de 2026, en el Aula Magna del Campus República, como parte de la Semana de la Cultura de la casa de estudios.
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