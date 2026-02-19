Impactante registro del desplome de una grúa en la Costanera de Puerto Varas
Una grúa tipo pluma se desplomó durante la tarde de este jueves en el sector Costanera de Puerto Varas,específicamente en la intersección de las avenidas Teobaldo Kuschel y Vicente Pérez Rosales. En los videos compartidos en redes sociales se puede evidenciar la magnitud del incidente que generó grandes daños en la zona. Sin embargo, según informó la Municipalidad no se reportaron personas heridas debido a la evacuación preventiva tras ser alertados del riesgo de caída.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.