    Impactantes registros del Ciclón Harry: inundaciones y vientos extremos mantienen en alerta roja el sur de Italia

    Olas de hasta diez metros y calles anegadas tras la llegada del Ciclón Harry en varias zonas costeras de Italia. Se espera que las condiciones continúen próximas las 48 horas.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Desde el lunes, el fenómeno identificado como Ciclón Harry, ha impactado las regiones de Sicilia, Calabria y Cerdeña en el sur de Italia, provocando intensas ráfagas de viento de más de 150 kilómetros por hora y marejadas que han alcanzado los diez metros.

    Diversos registros se han compartido en redes sociales que muestran los graves daños que ha causado “la peor tormenta en veinte años”, como lo han calificado las autoridades italianas.

    Según expertos se prevé que se mantengan las condiciones climáticas al menos las próximas 48 horas, por lo que el Departamento de Protección Civil mantiene la alerta roja en las zonas afectadas.

    Más sobre:Ciclón HarryInundacionesMarejadas

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

