Impactantes registros del Ciclón Harry: inundaciones y vientos extremos mantienen en alerta roja el sur de Italia

Desde el lunes, el fenómeno identificado como Ciclón Harry, ha impactado las regiones de Sicilia, Calabria y Cerdeña en el sur de Italia, provocando intensas ráfagas de viento de más de 150 kilómetros por hora y marejadas que han alcanzado los diez metros.

Diversos registros se han compartido en redes sociales que muestran los graves daños que ha causado “la peor tormenta en veinte años”, como lo han calificado las autoridades italianas.

Según expertos se prevé que se mantengan las condiciones climáticas al menos las próximas 48 horas, por lo que el Departamento de Protección Civil mantiene la alerta roja en las zonas afectadas.