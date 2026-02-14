SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¡Impresionante!: Captan el interior de una cascada congelada

    Un registro audiovisual captado por el usuario @mathiasgruber_, mostró el interior de una cascada congelada en las Montañas Rocosas de Colorado. En las imágenes se logra apreciar cómo el agua continúa cayendo con fuerza a pesar de estar encapsulada por una gran capa de hielo. "¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el interior de una cascada congelada?, escribió el joven escalador al difundir el video.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:CascadaHieloMontañaClima extremeNaturaleza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    EE.UU. y Reino Unido llaman a reforzar alianza con Europa en medio de tensiones globales

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos
    Chile

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025
    Negocios

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    Economía plateada: cómo el envejecimiento de la población está cambiando al mercado laboral

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL
    El Deportivo

    Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL

    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    El fuerte cruce del árbitro con Marcelo Gallardo tras expulsarlo: “Mala persona tú que hiciste echar a Demichelis”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Los ejes del adiós de la serie Como Agua Para Chocolate: “Tita se tiene que reinventar”

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania
    Mundo

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    EE.UU. y Reino Unido llaman a reforzar alianza con Europa en medio de tensiones globales

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York