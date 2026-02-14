¡Impresionante!: Captan el interior de una cascada congelada
Un registro audiovisual captado por el usuario @mathiasgruber_, mostró el interior de una cascada congelada en las Montañas Rocosas de Colorado. En las imágenes se logra apreciar cómo el agua continúa cayendo con fuerza a pesar de estar encapsulada por una gran capa de hielo. "¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve el interior de una cascada congelada?, escribió el joven escalador al difundir el video.
