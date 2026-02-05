Impresionante remolino sorprendió a vendedores en Viña del Mar
Una turbulenta columna de viento tomó por sorpresa a los vendedores que se instalan en la feria de Las Torres en el sector Forestal, Viña del Mar. En los registros compartidos en redes sociales, se aprecia los estragos que causó el paso de este fenómeno y se alcanza a escuchar la impresión de los afectados tras el intenso viento que provocó que la ropa volara por los cielos.
