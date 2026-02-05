SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Impresionante remolino sorprendió a vendedores en Viña del Mar

    Una turbulenta columna de viento tomó por sorpresa a los vendedores que se instalan en la feria de Las Torres en el sector Forestal, Viña del Mar. En los registros compartidos en redes sociales, se aprecia los estragos que causó el paso de este fenómeno y se alcanza a escuchar la impresión de los afectados tras el intenso viento que provocó que la ropa volara por los cielos.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:RemolinoViña del MarVientoFenómenoVirales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia

    Lautaro, hombre de fe

    Pagar sala cuna

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

    Servicios

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
    Chile

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Conaf refuerza monitoreo de incendios forestales en seis regiones ante aumento de temperaturas

    Carabineros decomisa casi un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen
    Negocios

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

    Cencosud casi duplica ganancias en el 2025

    Argentina y EE.UU. firman acuerdo comercial y de inversiones

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey
    El Deportivo

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad

    Garnero aplaude la gestión de Buljubasich en la UC: “Estamos muy contentos con el mercado de pases que hizo el club”

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky
    Tecnología

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado
    Cultura y entretención

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia
    Mundo

    Trump propone trabajar en un nuevo tratado nuclear “modernizado” tras expiración del pacto New START con Rusia

    Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela “no es prioritaria” y sí “fortalecer la democracia”

    Presidente de Cuba ofrece diálogo abierto con Estados Unidos, pero advierte que no aceptará “presiones” de Donald Trump

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca