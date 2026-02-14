Incendio forestal en Vichuquén: declaran Alerta Roja y ordenan evacuar sector
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en la comuna de Vichuquén, Región del Maule, producto de un incendio forestal que se desarrola cercano a sectores poblados. La emergencia ha afectado aproximadamente 76 héctareas devegetación,por lo que el organismo hizo un llamado a evacuar el sector Quebrada Culenmapu.
