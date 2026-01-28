¡Increíble!: Rescatistas salvan a un perro que cayó en un lago congelado en EE.UU.
El Departamento de Bomberos de San Luis, Missouri, EE.UU. compartió un registro del momento en que dos rescatistas salvan a un perro que se encontraba dentro de un lago congelado. Tras intentarlo varias veces lograron subir con éxito al enorme can al bote. Las autoridades señalaron que aunque la situación era "peligrosa para la vida" del animal, el rápido rescate logró salvarlo de un trágico final.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.