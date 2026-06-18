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    Informe sobre el estado de plantas y hongos advierte crisis en la biodiversidad

    En el capítulo de hoy conversaremos con Ricardo Segovia, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad sobre el estado de crisis que está viviendo el ecosistema actualmente.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTCienciaBiodiversidadCrisis climática

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