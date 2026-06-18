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Informe sobre el estado de plantas y hongos advierte crisis en la biodiversidad
En el capítulo de hoy conversaremos con Ricardo Segovia, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad sobre el estado de crisis que está viviendo el ecosistema actualmente.
Por
Paula Morales
18 JUNIO 2026
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