Insólito accidente: Conductor cayó con su auto dentro de una piscina en Peñalolén
Durante la madrugada del miércoles, un vehículo se desbarrancó y terminó al interior de una piscina en una vivienda.
Tras el accidente, los dueños de casa intentaron ayudar al conductor, pero el hombre les dejó su nombre y se fue.
El trabajo para retirar el vehículo fue complejo, ya que las cuerdas de acero que se utilizaron para sacarlo cedieron.
Por este motivo, la familia del protagonista del accidente, estarían consiguiendo una grúa para sacarlo.
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