Audi revive al Auto Union Lucca, el bólido que batió todos los récords hace 90 años

Audi ha dado forma a uno de los proyectos más emblemáticos de su historia: la reconstrucción del Auto Union Lucca, el auto que hace 90 años marcó un hito en la velocidad mundial. Este modelo, protagonista de una de las gestas más impresionantes de la década de 1930, ha sido recreado con precisión milimétrica para devolver a la vida un capítulo clave del automovilismo.

El 15 de febrero de 1935, este singular Rennlimousine -un bólido de competición con carrocería cerrada- alcanzó una velocidad media de 320,267 km/h en una milla lanzada cerca de Lucca, en Italia, con un registro máximo de 326,975 km/h. Aquella hazaña lo posicionó como el auto de carretera más rápido del mundo en su época, en medio de una intensa rivalidad tecnológica entre fabricantes europeos.

AUDI AG

La reconstrucción, liderada por Audi Tradition junto a especialistas en restauración histórica, tomó más de tres años y se basó en archivos originales, fotografías y documentación técnica. Cada componente fue fabricado de manera artesanal, replicando fielmente la esencia del modelo original, pero incorporando ajustes que permiten su funcionamiento en la actualidad.

Desde el punto de vista técnico, el Auto Union Lucca destaca por su avanzada aerodinámica para la época. Su silueta alargada, con zaga en forma de aleta y pasos de rueda carenados, fue optimizada en túnel de viento, logrando un coeficiente aerodinámico de 0,43 en su versión recreada. Este diseño no solo buscaba velocidad, sino también estabilidad a altas prestaciones.

Stefan Warter

Bajo la carrocería se encuentra un imponente motor de 16 cilindros con compresor, de 6.0 litros, capaz de generar 520 CV. Con un peso de apenas 960 kg, el modelo refleja una filosofía de construcción enfocada en la eficiencia y el rendimiento, características que definieron a las legendarias “Flechas Plateadas”.

El proyecto no solo apunta a la fidelidad histórica, sino también a la funcionalidad. Audi incorporó soluciones derivadas de evoluciones posteriores del modelo, como mejoras en ventilación y refrigeración, permitiendo que el vehículo pueda rodar en exhibiciones sin comprometer su integridad mecánica.

Stefan Warter

La presentación oficial en Lucca marca un simbolismo especial, al regresar el modelo al lugar donde escribió su historia. Posteriormente, el vehículo formará parte de eventos internacionales, consolidándose como una pieza viva del legado técnico de la marca.

Con esta recreación, Audi rinde homenaje a su pasado, además de demostrar cómo la innovación ha sido un pilar constante en su ADN. El Auto Union Lucca levanta un puente entre dos épocas, recordando que la búsqueda de velocidad y excelencia sigue siendo parte esencial de su identidad.

El bólido “volverá” al asfalto en julio próximo en el Festival of Speed de Goodwood.