Israel revela las primeras imágenes de la “ofensiva final” contra Hamas

Según declararon fuentes militares, se iniciaron las maniobras para expandir su avance terrestre dentro de la Ciudad de Gaza, como parte de lo que denominan la “ofensiva final”.

“Anoche, pasamos a la siguiente fase, la fase principal del plan para la ciudad de Gaza, las fuerzas han ampliado la actividad terrestre hacia el principal bastión de Hamas en Gaza, que es la ciudad de Gaza”, dijo un oficial militar a los medios.

El ejército israelí estimó además que había entre 2.000 y 3.000 miembros de Hamas operando en la zona.

Los videos, muestran explosiones y grandes columnas de humo desde los puntos que serían “infraestructuras terroristas”, así como ejercicios tácticos de tropas movilizadas a gran escala en barrios densamente poblados.

Según expertos, esta nueva incursión de Israel, no sólo representa la intención de redoblar los ataques, sino que la voluntad Netanyahu de profundizar el conflicto territorial.