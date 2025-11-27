Jara o Kast: ¿Quién ha tenido la mejor estrategia de cara a la segunda vuelta?
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano, comparó las estrategias que han realizado Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (REP.) de cara al balotaje. Desde el endurecimiento del tono de la abanderada oficialista a la ausencia de debates del candidato presidencial republicano. Todos los detalles en el video.
