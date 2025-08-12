Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”
La candidata presidencial oficialista compartió su decisión en el Seminario Anual XXI Moneda Patria.
La abanderada fue la última en exponer, luego de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Partió agradeciendo y luego hizo un importante anuncio.
La razón detrás, se debe a que cree “que llegó la hora que me reúna con los chilenos y en regiones que no tienen la posibilidad de estar reunidos en gremios”.
Luego, agregó que “hay chilenos que no tienen capacidad organizativa para hacer foros y necesitan saber quiénes son los que nos van a gobernar”.
